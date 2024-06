Veille de Tabaski : Les agents du FERA déversent leur colère et lancent un appel aux autorités -Version Wolof Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juin 2024 à 20:42 | | 0 commentaire(s)| A l'approche de la fête de la Tabaski, les agents du FERA ne savent pas plus sur quel pied danser et sont très remontés contre leur Directeur général. Et d'expliquer les raisons qui les ont poussés à tenir une marche de protestation dans les rues de la ville tricentenaire. Ces agents dénoncent la situation dans laquelle ils sont plongés, car privés de salaire depuis six mois, pour les nouveaux et quatre, pour les anciens. Compte-rendu de Adama Sall et El hadj Guèye, correspondants de Leral TV à Saint-Louis.





