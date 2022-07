Vélingara: Un milliard dans l'élevage et les 58 forages parlent pour Macky Sall et Dembourou Sow Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juillet 2022 à 08:00 | | 0 commentaire(s)| Un méga meeting a été organisé à Vélingara à l’honneur du député Aliou Dembourou Sow avec les leaders du département de Ranérou. À l’occasion de cette rencontre, le travail de Dembourou Sow a été bien magnifié ainsi que celui du chef de l’Etat avec les réalisations qu’ils ont eu à faire là-bas. Surtout avec les 58 forages dans le département et 1 milliard de francs CFA pour booster le secteur de l’élevage a Ranérou. La population promet une victoire large à l'issue de la campagne.



