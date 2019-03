Vélingara: six morts et plusieurs blessés dans un accident à Copara

Un accident de la circulation a fait six morts et plusieurs blessés graves sur la RN6, notamment sur l’axe Vélingara-Diaobé près du village de Copara, situé dans la commune de Saré Cloy Sallé.



Selon Igfm, l'accident implique un véhicule « sept places » et une camionnette transportant des vaches qui sont entrés en collision. Le choc mortel a lieu hier mardi 26 mars 2019 aux alentours de 20h.

