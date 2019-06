Vent de rébellion à Pastef Ziguinchor: Plusieurs départs notés Le Président Ousmane Sonko ne fait plus l'unanimité dans son parti à Ziguinchor. Gérard Nalane, responsables des cellules de Ziguinchor et ses camarades viennent de démissionner.



Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019 à 06:21 | | 0 commentaire(s)|

Le porte parole des démissionnaires, a accordé un entretien exclusif à Zig Fm. Gérard Nalane a décrié la gestion "familiale" du parti et indexe la soeur du leader de Pastef d'étre à l'origine de la crise qui secoue les rangs de Pastef à Ziguinchor. Exclusif.net a appris qu'un autre pan de responsables du département de Bignona prépare une conférence de presse pour annoncer leur départ des rangs de Pastef avant la fin de cette semaine



exclusif.net Khalil DIEME

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos