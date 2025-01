Vent de rébellion au Pastef : Rappel à l’ordre et mise en garde du Secrétariat général Un vent de rébellion souffle-t-il au parti Pastef ? La réponse pourrait certainement être affirmative. Dans tous les cas, tout porte à le croire, car le Secrétariat général de Pastef - les Patriotes a sorti un communiqué parvenu au quotidien "Tribune", pour rappeler aux adhérents, qu'en vertu des dispositions de l'article 7 des Statuts, « ils ne peuvent en aucun cas s'organiser en courants ou tendances à l'intérieur du parti ».

« En dehors des mouvements nationaux déjà autorisés (JPS, MAGGI PASTEF, МОЗР, MONEP, MONCAP, MONAP, MODDAP, MONAPH), la création de tout autre mouvement se fait sur décision du Bureau Politique national ou à la demande des adhérents qui souhaitent s'y retrouver (article 21 des statuts) », a-t-on lu dans le communiqué du secrétariat général de Pastef - les Patriotes.



Par conséquent, précise le document, la création ou l'animation par les adhérents de structures politiques parallèles à celles prévues par les articles 8 et 13 des statuts (cellule, section, coordination, mouvements nationaux etc.), est strictement « interdite ».



« La violation de ces dispositions est sanctionnée par l'article 6 des Statuts, qui dispose que l'adhésion à une autre formation politique, est une cause de perte de la qualité de membre du parti », ajoute le texte.



Selon le journal, le Secrétariat général en a profité pour inviter les militants à se conformer à la discipline du parti, en menant leurs activités au sein des structures de base et nationales du parti, dont les dirigeants doivent assurer le fonctionnement démocratique et promouvoir la liberté d'expression des membres, conformément aux statuts et aux règles de bonne gouvernance associative.



