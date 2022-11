Vente de cartes de membres de l’Apr: 48 superviseurs nationaux désignés L’APR a lancé l’opération de vente de plus d’un million de cartes de membres. D’après Les Echos, Macky Sall a désigné 48 superviseurs nationaux pour la campagne de vente.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

Pour chaque département du pays, des responsables du parti, dont un titulaire ont été désignés pour superviser la vente, alors que l’Apr vise 1.500.000 cartes de membres. A Dakar, c’est Augustin Tiné qui a été choisi comme superviseur. Il sera aidé dans sa tâche par Serigne Guèye Diop, Awa Guèye, Malick Sall et Thérèse Diouf Faye.



A Pikine, c’est Abdou Latif Coulibaly qui a été désigné superviseur. A Guédiawaye, c’est Benoit Sambou qui va coordonner la vente. Cheikh Kanté sera à Keur Massar alors que Moussa Baldé est désigné superviseur à Rufisque. A Saint-Louis, c’est Abdou Mbow qui dirige la délégation.



A Thiès, c’est l’ex PM Boun Abdallah Dione qui se chargera du département alors que Abdoulaye Daouda Diallo s’occupera du Département de Mbour. Le département de Tivaouane est confié à Mansour Faye, Mor Ngom, Ismaila Madior Fall et Aly Ngouille Ndiaye sont respectivement affectés à Diourbel, Bambey et Mbacké.



Oumar Youm, Zahara Iyane Thiam et Abdoulaye Badji sont envoyés dans les départements de Kaolack, Guinguinéo et Nioro du Rip. Sidiky Kaba gère Kaffrine alors que Seydou Guèye est muté à Mbirkilane, Doudou Kâ à Khoungueul et Abdoulaye Diouf Sarr va superviser Malem Hodar.



Dans le Sud du pays, ce sont les ministres Fatou Diané Guèye, Pape Malick Ndour qui vont superviser Ziguinchor et Bignona. Dame Diop, ex-ministre de l’Emploi va se charger du Département d’Oussouye.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook