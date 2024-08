Vente exceptionnelle aux enchères de matériel audiovisuel : L’ONRAC annonce un important rendez-vous samedi prochain Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Août 2024 à 17:16 commentaire(s)| L'Office national de Recouvrement des Avoirs criminels (ONRAC) a le plaisir de vous inviter à une vente aux enchères exceptionnelle de matériel audiovisuel. Cette vente est une opportunité unique pour les professionnels de l'audiovisuel, les agences de production, et les chaînes de télévision d'acquérir des équipements à des prix extrêmement attractifs.

Selon son communiqué, la vente aura lieu le samedi 17 août 2024 au Palais de justice de Lat Dior, à 9h00. Vous y trouverez une large gamme de matériel, y compris des caméras, des équipements de montage, des systèmes de sonorisation, une voiture DSNG, et bien plus encore.



« Nous espérons vivement que vous pourrez vous joindre à nous pour cet événement exclusif. C’est l’occasion idéale de renforcer votre équipement tout en réalisant des économies significatives.



Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 779976782. » Indique le document



