Verdict du procès de Ousmane Sonko : retour sur l’éclairage de son avocat sur un délit improvisé et les décisions du juge…. Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juin 2023 à 17:54 | | 0 commentaire(s)| Il y a trois jours après la décision du juge de condamner Ousmane Sonko, le leader du Pastef, un de ses avocats, porte-parole du collectif a fait face à la presse. Lui et ses collègues avaient quitté la salle, le jour du jugement, mais sur le verdict du procès de Ousmane Sonko, ils sont sortis de leur réserve pour apporter un éclairage sur un délit improvisé « à la dernière minute » et les décisions du juge blanchissant Sonko de toutes les charges antérieures de viol, menaces de mort et autres….



