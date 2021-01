Vers l'instauration du couvre-feu à Kaolack et Diourbel ? Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Janvier 2021 à 00:11 | | 0 commentaire(s)|

Les régions de Kaolack et Diourbel sont devenus les nouveaux épicentres du coronavirus. En effet depuis une semaines ces régions ne cessent des cas. Dés fois , elles dépassent les régions de Dakar et Thies qui sont sous couvre feu.



Lundi par exemple la région de Diourbel a enregistré 18 cas communautaires derrière Thies avec 20cas . La hausse des cas est aussi noté dans la région de Kaolack. Elle est toujours derrière Thies ou Diourbel dans chaque publication des résultats virologiques. Ce lundi le Saloum a enregistré 07 cas.



Ce mardi ces deux régions font parties les plus touchées par la Covid-19. Les autorités sanitaires de la région de Kaolack ont dénombré 22 nouveaux cas de coronavirus dont 15 issus de la transmission communautaire au cours des dernières 24 heures











