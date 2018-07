Vers l’intégration du module ’’sécurité et santé au travail’’ dans les filières classiques de formation

Le Sénégal compte ériger au rang de priorité l’intégration du volet ‘’sécurité et santé au travail’’ dans les filières de formation professionnelle afin de réduire les accidents et maladies professionnelles qui coûtent au contribuable près de 88 milliards de francs par année, a indiqué mercredi le directeur général de la Caisse de sécurité sociale, Assane Soumaré.



‘’Cette formation permettra d’inculquer aux travailleurs les principes, les réflexes, et toute approche systémique permettant d’avoir les connaissances en matière de risques professionnels, et en termes de gestion des risques’’, a-t-il déclaré à l’issue d’une table-ronde dédiée au sujet.



Au total, 30385 d’accidents du travail dont 14560 touchant la tranche d’âge située entre 15 et 35 ans ont été dénombrés au Sénégal entre 2016 et 2017, a-t-on appris lors de cette rencontre organisée par la CSS.





‘’Il faut donc faire de la prévention dès la formation professionnelle et technique au lieu que cela soit fait dans les entreprises’’, a fait valoir Soumaré.



‘’La mise en œuvre de ce projet d’intégration de la formation sur la sécurité et la santé au travail permettra aux travailleurs d’affronter le monde du travail avec une bonne culture de la prévention des risques en entreprise’’, a de son côté réagi Alphonse Ahoua, secrétaire général de l’Interafricaine de la prévention des risques professionnels (IAPRP).



Il a ainsi félicité le Sénégal d’avoir accepté d’adhérer à ce programme régional de coopération technique visant l’intégration de la sécurité et de la santé au travail dans la formation professionnelle et technique.



Le Sénégal a montré son engagement à financer l’intégration de ce module de formation dans ses filières de formation professionnelle. Cela traduit son ambition de réduire les accidents du travail, a laissé entendre Abdou Fall, un membre du cabinet du ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat.









