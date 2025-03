Vers la mise en œuvre d'un programme pilote de développement de l'artisanat, par le BIT (Directrice pays) Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Mars 2025 à 15:39 | | 0 commentaire(s)|

La directrice du bureau de Dakar de l’Organisation internationale du Travail (OIT), a annoncé, jeudi, la mise en œuvre prochaine d’un programme pilote pour accompagner le secteur de l’artisanat sénégalais, qui contribue à hauteur de 12% du PIB. ‘’Nous accordons une attention particulière au secteur de l’artisanat, qui contribue pour près de 12% à la production nationale et absorbe entre 30% et 60% de la main d’œuvre. A ce titre, un programme pilote ciblant les artisans sera mis en place pour tester et affiner le dispositif’’, a déclaré Samira Daoud. Elle s’exprimait lors de la réunion du comité de pilotage du projet d’Amélioration du dispositif d’insertion des jeunes, des femmes et des hommes et de formalisation des entreprises (ADIJEFE), en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall. Ce projet, lancé en 2023, est financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) et mis en œuvre par le Bureau international du travail (BIT). A travers ce projet, qui vise à contribuer à la création d’emplois décents, l’OIT va s’appuyer sur deux leviers stratégiques, a fait savoir la directrice du bureau de Dakar. ‘’Nous allons faire de la convention nationale Etat-Employeur (CNEE) un véritable levier pour une meilleure employabilité et une insertion socioprofessionnelle des jeunes hommes et femmes. L’autre levier concerne l’opérationnalisation du statut de l’entreprenant pour stimuler l’entrepreneuriat et la promotion du travail décent pour les jeunes’’, a dit Samirou Daoud. Elle a indiqué ainsi indiqué, que le BIT s’engage au côté du gouvernement sénégalais et des partenaires sociaux pour relever les défis ‘’majeurs’’ en matière d’emploi des jeunes, par ‘’des réponses innovantes et adaptées’’. Chaque année, plus de 100 000 jeunes arrivent sur le marché du travail sénégalais, mais les possibilités d’emploi formel et décent demeurent limitées, a souligné la directrice du bureau de l’OIT de Dakar. ‘’Le Bureau international du travail, fidèle à son mandat de promotion du travail décent pour tous, s’engage résolument au côté du gouvernement sénégalais et des partenaires sociaux pour relever ces défis’’, a assuré Samira Daoud. Elle a également réitéré la volonté du BIT d’accompagner le ministère en charge du secteur dit informel, dans la mise en place d’un cadre réglementaire incitatif.



Source : https://senemedia.com/annonce-79586-vers-la-mise-e...

