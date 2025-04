Vers la mise en place d?une chaîne de télévision parlementaire Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Avril 2025 à 17:04 | | 0 commentaire(s)|

Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a présenté, mercredi, le projet de création d’une chaîne de télévision parlementaire destinée à rendre visible le travail de l’institution et renforcer les liens de confiance entre les élus de la Nation et les citoyens. ”La chaîne parlementaire aura pour vocation de rendre visible le travail parlementaire dans toute sa diversité et en toute transparence”, a dit Malick Ndiaye, soulignant qu’elle sera ”un outil de vérité, de pédagogie et de pluralisme”. Il a ajouté que ”cette chaîne montrera l’Assemblée nationale à l’œuvre, dans la perspective du renforcement du lien de confiance entre les élus de la Nation et les citoyens en renforçant notamment l’ancrage local des députés et en valorisant les initiatives de terrain”. M. Ndiaye présidait un séminaire dont l’enjeu est d’amener les parties prenantes à une compréhension des enjeux et des défis liés à la création de cette chaîne de télévision parlementaires et aux dispositifs juridiques et règlementaires nécessaires compte tenu des lois et règlements qui encadrent ce processus. Les responsables du Conseil national pour la régulation de l’audiovisuel (CNRA), de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) et la télédiffusion du Sénégal (TDS) étaient présents à la rencontre parmi d’autres acteurs clés du secteur de l’audiovisuel, des télécommunications et du droit. Selon Malick Ndiaye, cette chaîne se positionnera comme un outil de promotion de la diplomatie parlementaire africaine. ”La chaîne parlementaire que nous voulons n’aura pas seulement une dimension nationale ; elle sera aussi ouverte sur le continent. Elle fera la promotion des échanges interparlementaires, des débats sur l’intégration africaine et, surtout, des grandes causes continentales”, a fait valoir M. Ndiaye. Des questions liées à son fonctionnement, son financement et son statut éditorial ont également été prises en compte au cours des échanges dans un esprit qui traduit ‘’un acte de confiance dans l’intelligence citoyenne, dans le débat public, et dans la capacité de notre démocratie à se réinventer par la transparence”, a salué le président de l’Assemblée nationale.



