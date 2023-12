Vers un Nouveau Président : Abdoul Mbaye, Candidat de la Coalition Abdoul 2024, Promet de Prioriser l'Intérêt Général

La coalition Abdoul 2024 a organisé un congrès dans le but d'investir et de soutenir leur candidat à l'élection présidentielle de février 2024 à savoir Monsieur Abdoul Mbaye de l'Alliance de la Citoyenneté et du Travail ACT.



A ce rendez-vous phare, étaient conviés tous les membres de la coalition. On peut noter, dans cette rencontre, la Coalition Ci La Bokk vivement représentée.



En effet, ces derniers font la promesse que leur candidat se soucie de la situation que traverse la population sénégalaise qui vit une crise économique notoire, mettant en avant l'intérêt général au dessus de l'intérêt personnel, de veiller sur les difficultés que tous les citoyens endurent à savoir le manque de travail chez une grande partie de la jeunesse qui est obligée d'emprunter les pirogues en quête d'un lendemain meilleur au péril de leur vie…



C'est ce qui fait que nous nous engageons dans un combat, dans lequel les Serignes Daaras prennent part en s'impliquant énergiquement pour le développement et la gestion de la cité. Ainsi ils invitent la population à se joindre à eux pour mettre fin à cette décadence sociale et élire un nouveau président au soir du 25 Février 2024 ) savoir leur candidat Abdou Mbaye