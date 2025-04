Vers un Sénégal sans loyers excessifs : L’État passe à l’action !

Le gouvernement sénégalais veut transformer durablement, le visage du logement dans le pays. Ce lundi à Diamniadio, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a levé le voile sur les grandes lignes de la nouvelle politique nationale d’accès au logement, dans le cadre du Programme national d’accès au logement et de rénovation urbaine (Pnalru).



🏗️ Un programme stratégique pour répondre à la crise du logement

Lancée en février 2025, cette initiative vise à corriger les insuffisances du programme des 100 000 logements, dont la mise en œuvre a été freinée par divers blocages, notamment fonciers et financiers. Le nouveau programme entend non seulement tirer les leçons du passé, mais également s’ancrer dans une logique multisectorielle et inclusive.



🎯 “ Plus de 54 % des revenus des Sénégalais sont absorbés par le loyer. Il est temps d’offrir une alternative viable à la location ”, a souligné Moussa Balla Fofana, insistant sur les enjeux sociaux et économiques d’un accès élargi à la propriété.



🧭 Une gouvernance renforcée et des partenaires stratégiques

Pour assurer le succès du Pnalru, l’État mise sur une coordination nationale de haut niveau, soutenue par des institutions stratégiques comme l’Apix, la CDC, et la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS). Cette approche vise à dépasser les limites des structures ministérielles classiques et à instaurer une gouvernance transversale, sous l’impulsion du Président Bassirou Diomaye Faye.



Un Conseil interministériel sur le logement est également prévu dans les prochaines semaines, pour acter les engagements prioritaires et coordonner l’action des différents ministères.



🌍 Foncier sécurisé et implication des collectivités territoriales

Le problème du foncier, principal frein de l’ancien programme, est désormais pris à bras-le-corps. Le gouvernement a identifié 18 000 hectares de terrains viabilisables, dont 4 000 sont déjà sécurisés, notamment près de la sortie 5 de l’autoroute Ila Touba, où une zone industrielle dédiée au bâtiment verra le jour.



La collaboration avec les collectivités territoriales, est désormais placée au cœur du dispositif. Grâce au soutien de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT), de vastes projets d’urbanisation sont en cours dans 13 chefs-lieux de région, ainsi qu’à Mbour et à Touba.



💰 Des financements massifs pour des logements abordables

Le financement du programme repose sur un dispositif structurant combinant acteurs nationaux et partenaires internationaux :



Un accord avec Shelter Afrique Bank, prévoit la construction d’au moins 3 000 logements abordables ;



La BAD et la BOAD injecteront 6 milliards FCfa, pour des études de faisabilité et l’assistance technique ;



Un mécanisme de refinancement bancaire, entre 400 et 800 milliards FCfa, est en cours de finalisation pour assurer la liquidité et la pérennité du programme.



La BHS assurera la gestion des risques bancaires, tandis que le Fonds pour l’Habitat Social pilotera l’ingénierie financière, afin de garantir un accès réel et durable au logement pour les classes moyennes et populaires.



Un pari ambitieux pour une nouvelle ère du logement

Avec le Pnalru, l’État sénégalais affiche sa volonté de bâtir une politique du logement durable, inclusive et orientée résultats. Cette réforme de grande envergure, marque une rupture avec les anciennes approches, et pourrait bien changer la vie de millions de citoyens.