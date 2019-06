Versements suspects de Timis à Aliou Sall: Abdoulaye Thimbo est le gérant d'Agritrans qui aurait reçu les 250 000 dollars Dans son enquête publiée ce dimanche, la Bbc renseigne que Franck Timis a versé 250 000 dollars à Agritrans Sarl, une société qui appartient, selon le média anglais, à Aliou Sall. Mais sur les références de création de la société, consultables sur le web, c’est plutôt le nom du maire de Pikine qui y figure, selon seneweb.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019 à 16:51 | | 0 commentaire(s)|

Abdoulaye Thimbo, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est l’oncle d’Aliou Sall et du président Macky Sall. Il est présenté comme le gérant d’Agritrans dont le capital de départ est de 1 000 000 de F Cfa. Sur les papiers, Agritrans Sarl a été créée le 4 octobre 2011.



C’est une entreprise qui se meut dans les activités plutôt agro-industrielles et dans la commercialisation de tous produits agro-alimentaires. Elle ferait aussi dans la distribution de produits et de marchandises de toutes natures ou origines, etc.



