Vidéo/Abdoulaye Baldé décime Pastef et fait peur à Sonko... Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 10:12 | | 0 commentaire(s)| L'Assemblée générale tenue ce samedi 14 novembre 2020, par le leader de l'Union des Centristes du Sénégal, Abdoulaye Baldé va certainement booster la politique en Casamance, surtout en vue des élections locales. En effet, l'allié de Macky Sall, qui, une fois n'est pas coutume est resté sept (07) mois à Ziguinchor et consolidé ses rapports avec ses partisans et même ceux qui avaient quitté. Mieux, il a décimé le camp d'Ousmane Sonko en y enrôlant de fortes têtes.

L'Assemblée générale a été une grande réussite et cela a permis, à en croire, un de ses proches, de préparer les locales où il compte faire une razzia.



