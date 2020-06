Vidéo - Adama Sarr, Maître menuisier métallique à Louga: « Le maire Moustapha Diop a créé une concurrence entre les centres de formation et les artisans… » Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juin 2020 à 16:26 | | 0 commentaire(s)| Le secteur de l’artisanat est fortement impacté par la Covid-19. Les artisans vivent des moments difficiles, selon Adama Sarr, président de Gie, maître menuisier métallique à Louga. C’est pourquoi ils se sont lancés dans la création de lave-mains. Ils en ont offert beaucoup à la Chambre de métiers. D’après M. Sarr, toutes les mairies qui sont passées dans leur localité ont eu des contacts avec laCchambre de métiers. Mais, « l’actuel maire Moustapha Diop , on a l’impression qu’il ne reconnaît pas les artisans ou ne reconnait pas la Chambre de métiers ». C’est d’ailleurs lui, "qui a créé une concurrence entre les centres de formation et les artisans…"





