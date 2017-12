Vidéo-Aly Ngouille Ndiaye à l’opposition dite significative: "Nous n’allons pas forcer quelqu’un à venir aux concertations…"

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille espère voir tous les partis aux Concertations sur le processus électoral. Il a encore lancé un appel aux « boycotteurs », à reconsidérer leurs positions et rejoindre la table du dialogue.



«Comme je l’ai toujours dit, nous n’allons pas forcer quelqu’un à venir aux concertations. Nous avons envoyé les lettres d’invitation à tous les partis, et ils peuvent venir nous rejoindre à tout moment.... J’ai bon espoir que ceux qui boycottent, vont reconsidérer leur position et nous rejoindre, parce que c’est l’occasion pour discuter toutes les questions électorales », a-t-il dit, en ouolof, lors d’un point de presse, en marge de l’installation de Seydou Nourou Tall, «Monsieur dialogue politique».