Vidéo : And Liggey Sunu Gokh de Baralé fait le plaidoyer pour le développement de la commune de Sakal Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 12:32 | | 0 commentaire(s)| La place publique de Baralé Ndiaye a réuni tous les fils du terroir dans le cadre du lancement du mouvement And Liggey Sunu Gokh tout pour le développement, sous la houlette du coordonnateur El Hadji Pape Sèye. Sur le cheminement avec les pouvoirs publics et politiques, il fonde la nécessité de la création de son mouvement aux problèmes éprouvés par ces derniers.



