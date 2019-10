(Vidéo) Archive – Aida Diallo une “Bana Bana” devenue "Sokhna"

Sokhna Aïda Diallo est devenue très célèbre grâce à feu Cheikh Béthio Thioune qui avait fait d’elle son épouse et elle est aussitôt devenue la préférée des "Thiantacounes" et bras droit de leur guide. Mais bien avant tout ça, elle était une simple Talibé Thiantacoune qui adorait son guide religieux et vendeuse dans un marché. Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir la veuve de Cheikh Béthio en mode “Bana Bana“