Vidéo/Association "Goor deug": le social, leur credo

Samedi 14 Novembre 2020

L'Association "Ninjé"avec une connotation Manjack qui signifie "Goor deug", récemment née oeuvre dans le social, surtout dans l'éducation. En effet, ces jeunes qui composent cette structure et qui habitent Grand Dakar ont sillonné le Sénégal un peu partout en réfectionnant beaucoup d'écoles, de collèges et de lycées comme Blaise Diagne, Kennedy entre autres.

Une des membres, Aminata Guèye, estime que c'est ouvert à tout le monde et pour entamer leurs actions, une levée de fonds est demandée. "En réalité, ce sont les citoyens, les personnes ressources qui mettent la main à la poche pour faciliter les opérations".