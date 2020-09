Vidéo- Atelier sur les filières et métiers porteurs : Le Dg de Cfam promet de répondre aux attentes des initiateurs Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Septembre 2020 à 15:14 | | 0 commentaire(s)| Un atelier sur les filières et métiers porteurs a été organisé à la Chambre de commerce de Dakar. Le Directeur général du Centre de formation et d'appui aux métiers (Cfam) de Louga qui y participait salue leur implication dans ce projet. Lequel regroupe 4 chambres de commerce notamment celle de Louga, Dakar, Kolda et Diourbel. M.Diouf promet qu’ils feront de telle sorte à répondre aux attentes des initiateurs dudit projet.



