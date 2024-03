Vidéo: Bagarre rangée entre Pro-Sonko et Pro-Khalifa Sall Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mars 2024 à 18:23 | | 0 commentaire(s)| Une bagarre entre militants de Khalifa et de Sonko, a éclaté lors d'un rassemblement du F24 au terrain des Hlm Grand-Yoff. Des jets de pierre, ont été échangés entre Pro-Sonko et Pro-Khalifa Sall.











