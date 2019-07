Vidéo – Can 2019 - Senegal/Ouganda : Macky Sall encourage les lions à quelques heures du match Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 16:15 | | 0 commentaire(s)| A quelques heures de la rencontre du match Senegal/Ouganda, le président de la République a rendu un vibrant hommage au lions pour leur encourager. Jouer pour le peuple et marquer le plus de buts. vous avez ce qu’il faut pour entrer dans l’histoire ».dit Macky Sall dans son message...



