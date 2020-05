Vidéo / Covid-19: « La communauté a été abandonnée à elle-même par les autorités et c’est l’Assemblée nationale qui a démissionné en premier… » (Abdoulaye Mbow) Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mai 2020 à 17:41 | | 0 commentaire(s)| Le nombre de cas positifs au coronavirus augmente de jour en jour au Sénégal. Revenant sur les causes de cette propagation, Abdoulaye Mbow, analyste politique, qui s’entretenait avec Leral Tv, a asséné ses vérités sans complaisance, aux autorités de ce pays.

Pour lui, le seul combat, c’est d’endiguer la chaîne de transmission communautaire. Et à la base, « la communauté a été abandonnée à elle-même par les autorités ».

Le non moins journaliste à la Sen Tv estime ainsi que c’est l’Assemblée nationale qui a démissionné en premier. Car, dit-il, « les députés ont abandonné la communauté et ont décidé de « s’auto-coronariser », en allant dans un confinement depuis plus de deux mois.



Il invite ces institutions à continuer leur confinement. M.Mbow a lancé aussi une pique à l’endroit du chef de l’Etat. A l’en croire, ces mesures d’assouplissement ne viennent pas à la bonne heure. Mais aussi que le Président Macky Sall, « est dans une contradiction par rapport aux choix ».





