Vidéo –Covid 19 et Korité : Les éleveurs de Dahra Djolof déplorent un manque de clients Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mai 2020 à 14:30 | | 0 commentaire(s)| Les éleveurs de Dahra Djolof ont fait le point des problèmes auxquels leur secteur est confronté en cette période de pandémie dans cette vidéo.

Ils regrettent le fait que la maladie du coronavirus ait paralysé leur travail à quelques jours de la korité. Ils estiment que les choses ne marchent plus comme les années précédentes. Parce qu’il n y a plus de circulation.



Toutefois ces éleveurs tentent tant bien que mal de respecter les gestes barrières comme le port de masque, se laver les mains et autres. Ils apprécient également les mesures prises dans le but d’éviter la propagation du Covid 19.



Ils dénoncent un manque de moyens et appellent l’Etat à les doter de financement pour qu’ils puissent mener à bien leurs activités.







Accueil Envoyer à un ami Partager