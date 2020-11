Vidéo / Covid et rareté des clients: Cri du cœur des commerçantes de la plage de Saly Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 10:19 | | 2 commentaire(s)| Ce n'est plus le grand rush du côte de la plage de Saly, pour les commerçantes qui y avaient pris leurs quartiers. Interrogées au micro de Leral Tv, le discours est le même: "c'est à cause de la pandémie de la Covid 19 et comme les touristes français étaient notre clientèle naturelle, notre commerce est tombé à l'eau. La France a fermé ses frontières et depuis le mois de mars, on n'a plus rien. Les résidents qui sont à Saly n'achètent rien. Nous voulons que l'Etat nous aide et nos maris sont au chômage, la plupart travaillaient dans les hôtels. On est tout le temps sous le soleil et on nous chasse comme des malpropres. On lance aussi un message au ministre du Tourisme", s'indignent les commerçantes.

Ce qui est plus grave pour ces commerçantes, c'est qu'elles sont limitées dans leurs déplacements et elles n'ont pas vu la couleur de l'argent pour les impactés de la Covid-19.



