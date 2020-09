Vidéo - Diassap - Le rallongement de sexe, une pratique vieille de 300 ans Diassap est une localité située à Thiès-nord sur la route de Tivaouane. Ce village ne passe pas inaperçu et il doit sa célébrité au savoir-faire de Marie Guiniane Faye, une tradipraticienne qui avait le pouvoir d’allonger les parties génitales (hommes et femmes).



Décédée le 28 juin 2017, sa descendance continue de perpétuer les traditions parentales. C'est à l'image de Gormack Faye, fils ainé de Marie Guiniane Faye.



Sans détour, il livre les secrets du rallonge de sexe et du renforcement de la puissance masculine aux reporters de Seneweb.



Des pratiques vieilles de 300 ans.



