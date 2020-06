Vidéo-Distribution de denrées alimentaires, des tonnes de semences; d’aliments de bétails par le conseil départemental de Kebemer

Le conseil départemental de Kebemer a doté des tonnes d’aliments de bétails, de semences mais aussi un important lot de denrées alimentaires aux populations des 19 communes de Kebemer. Il souhaite à travers ce geste prolonger l’action du chef de l’Etat. Ces dons ont été remis aux maires des différentes communes pour permettre aux populations de pouvoir se retrouver dans cette action. Aussi, comme on est en période d’hivernage ces semences et aliments de bétails aideront les agriculteurs, les cultivateurs et les éleveurs…