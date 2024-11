[Vidéo]-Dot : Salma reçoit une voiture 4×4, bague en diamant, des millions… Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2024 à 19:32 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-La journaliste Salma Ibrahima Fall a partagé une grande nouvelle sur son compte Facebook : elle se marie ! Si l'identité de son futur époux reste pour l'instant un mystère, l'ex-animatrice de Walf TV a déjà reçu des cadeaux significatifs pour marquer cette étape importante, notamment une voiture 4×4 et une bague. Dans une publication empreinte d'enthousiasme, Salma a écrit : « Alhamdoulilah, j'ai dit oui à mon… Niou wadial mariages bi patriotiquement. » Un message qui a rapidement suscité de nombreuses réactions et félicitations de la part de ses abonnés.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/video-dot-salma-recoit-un...

