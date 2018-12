Vidéo - Dr Safiétou Thiam : "le Président Macky Sall a toujours considéré la lutte contre le Sida comme une priorité de son action politique"

Rédigé par La rédaction de leral.net le 4 Décembre 2018 à 09:45

Dr Safiétou Thiam, Secrétaire Exécutive du CNLS, s’est félicitée de l’implication du Président Macky Sall dans l’agenda de la riposte au Sida. C’était lundi, lors de la deuxième édition les Journées Scientifiques Sida au Sénégal (JSSS) qui se tiennent du 03 au 05 Décembre 2018 au Centre de Conférence Abdou Diouf sous le thème : « Quelles innovations pour atteindre les 90-90-90 ». Plus de 600 acteurs en provenance de toutes les régions, des pays de la sous-région et des organisations partenaires participent à ce cadre de concertation et de partage pour une meilleure synergie des actions futures permettant de mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030. Les JSSS constituent un moment privilégié d’échange et de réflexion entre les différents acteurs de la lutte contre le VIH.