Vidéo/Examens : « C’est entre 200 et 700 candidats qui ont baissé » Bou Fall, Inspecteur d’académie de Louga Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 16:38 | | 0 commentaire(s)| Une rencontre s’est tenue à Louga pour faire le point sur le résultat scolaire passé et surtout de mettre l’accent sur les mesures barrières à respecter. Faisant le point des effectifs des examens de cette année, Bou Fall, Inspecteur d’académie de Louga a informé qu’il y a une baisse de l’effectif pour tous les examens. Selon lui, c’est entre 200 et 700 candidats qui ont baissé. Il a donné les raisons de cette baisse.



