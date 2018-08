Vidéo : Gaston Mbengue détruit Mansour Diop de SEN TV et fait des révélations sur des scandales Après une sortie vidéo de Mansour Diop de la Sen tv sur les droits de retransmission des droits télé sur le combat Modou Lo-Balla Gaye en proposant le boycott et l'annulation de ce combat, la réponse du berger à la bergère n'a pas tardé de la part de Gaston Mbengue. Et quand Gaston sort du bois, ça fracasse. C'est juste là un avant goût de la grande interview accordée à leral.net par Gaston Mbengue.

