Vidéo / Général Baratz: « La coopération et les partenariats sont indispensables pour venir à bout des menaces collectives » Rédigé par leral.net le Mardi 14 Juillet 2020 à 20:38 | | 0 commentaire(s)| Le capitaine Bernard a insisté dans son discours, lors de la célébration de la fête nationale française, sur le métier des armées. Il a rappelé le sens dudit métier. A l’en croire, il est de plus en plus délicat de maintenir la stabilité et la sécurité. Pour lui, la défense d’une Nation ne peut plus se concevoir de manière isolée, la coopération et les partenariats sont indispensables pour venir à bout des menaces collectives.



