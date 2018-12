Vidéo : Gerard Senac fait le marketing sportif du Marathon Eiffage – Dakar 2019 Dans le cadre du Marathon Eiffage – Dakar 2019, Eiffage a organise jeudi une cérémonie de lancement en présence de Gerard SENAC PDG Eiffage Sénégal et de Matar Ba, Ministre des Sports du Sénégal. La deuxième édition de cet événement international aura lieu le dimanche 14 avril 2019 dans la capitale sénégalaise avec trois courses au programme : Marathon (42km), Semi-Marathon (21km) et 10km.



Des activités seront prévues pour les enfants notamment à travers le kids stadium et les animations du Village marathon installé à la place de la Nation (Ex Place de l’Obélisque).

