Vidéo - Gestion transitionnelle au Mali - Le CNSP dément Rfi et France 24 Le CNSP a démenti les propos de la Rfi et de France 24 qui leur faisait dire qu'il proposait une gestion transitionnelle de trois ans avec une direction militaire. Ces propos ont été battus en brèche lors d'une conférence de presse.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 16:23 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos