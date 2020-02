(Vidéo) Grand Reportage sur l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Première Université en Afrique francophone !

L’université Cheikh-Anta-Diop (UCAD), également connue comme université de Dakar, est la principale université de Dakar et la première université d’Afrique francophone d’après le classement de Shangai.



L’UCAD offre, aujourd’hui, des activités d’enseignement et de recherche dans un spectre large de disciplines tant en formation initiale que continue. Elle continue ainsi son chemin et sa progression grâce à l’énergie et au savoir-faire de son personnel enseignant, administratif, technique et de service.



L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar compte 06 facultés.