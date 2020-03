Vidéo.Il y a deux ans, Bill Gates alertait Trump sur le risque de pandémie Rédigé par leral.net le Samedi 28 Mars 2020 à 16:15 | | 0 commentaire(s)| Alors que la plupart des pays du monde sont aux prises avec la crise sanitaire liée au Covid-19, ce site américain spécialisé dans la santé rappelle les mots de Bill Gates, l’un des hommes les plus riches du monde, qui enjoignait en 2018 au président américain Donald Trump de préparer les États-Unis face au risque de pandémie.



“Il y a deux ans, dans une interview qui paraît aujourd’hui prophétique, Bill Gates pressait le président Trump d’investir dans des technologies pour répondre à une éventuelle pandémie”, se remémore Statnews, un site d’information américain spécialisé dans la santé. Lors d’un entretien vidéo accordé au média en avril 2018, le fondateur de la société Microsoft évoquait le manque de préparation des États-Unis face au risque de pandémie.



Ce message d’alerte résonne aujourd’hui avec la crise mondiale liée au Covid-19, qui touche – ce 26 mars – plus de 474 000 personnes dans le monde, dont près de 70 000 aux États-Unis, d’après les données collectées par l’université Johns Hopkins.





“Il est étrange que le monde ne fasse pas plus pour contrer ce risque”, déplorait le milliardaire il y a deux ans. “On parle d’en faire plus à propos d’épidémies plus circonscrites comme Ebola ou Zika, mais en réalité, le suivi reste très modeste. On se convainc que l’on peut se contenter de dépenser une infime part du budget nécessaire pour se préparer à une pandémie.’’



La prévention aurait évité les décisions dans l’urgence

La fondation Bill & Melinda Gates s’est engagée en février à débourser jusqu’à 100 millions de dollars pour soutenir la lutte contre le coronavirus, rappelle le site spécialisé. Début mars, cette dernière a également annoncé “un partenariat avec la fondation Wellcome Trust et la société Mastercard pour rassembler 125 millions de dollars afin d’accélérer la recherche de traitements contre le Covid-19”.



Lors de son interview, en avril 2018 à Boston, Bill Gates prévenait : “Quand une épidémie survient, les gouvernements qui se sont préparés et ont fait des simulations sont mieux outillés pour prendre les décisions qui leur incombent.’’ En raison d’une pénurie de matériel, de personnel et de lits, nombre de pays, parmi lesquels la France, font aujourd’hui face à une grave crise sanitaire les poussant à prendre des décisions dans l’urgence.

