Vidéo - Journée du ministère de l'Economie et des Finances: Ismaïla Guèye, Inspecteur principal en explique les points focaux de la

Journée du ministère de l'Economie et des Finances: Ismaïla Guèye, Inspecteur principal en explique les points focaux de la

Ismaïla Guèye, Inspecteur Principal des Impôts et des Domaines, Coordonnateur de la Direction Générale du Secteur Financier et de la Compétitivité au Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, retrace ici les points focaux qui ont été développés lors du panel de la Journée du ministère de l'Economie et des Finances.



