Vidéo - Kaolack: un accident fait cinq morts et un blessé grave C'est une scène macabre qui a réveillé les populations de Gamboul 1 situé dans la commune de Gandial, dans la région de Kaolack.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Octobre 2020 à 06:36 | | 0 commentaire(s)|

En effet, un choc d'une rare violence a causé le décès sur coup de cinq personnes et un blessé grave.



