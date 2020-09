Vidéo / Karim Xrum Xax: « C’est une honte pour les gendarmes de torturer un activiste.Ils sont là pour nous et non pour l'Etat » Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 13:20 | | 0 commentaire(s)| Interpellé sur l’affaire Ardo Gningue, Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xax s’est voulu clair. Selon l’activiste, " les policiers et les gendarmes sont là pour nous, ils sont censés nous protéger ". Mais, « ils oublient qu’ils ne sont pas là pour Aly Ngouille Ndiaye, ni pour le président de la République, ils sont là pour le peuple et les activistes aussi sont là pour le peuple, donc ils ont la même tâche. En humiliant Ardo Gningue, ils ont humilié le Sénégal et eux-mêmes. C’est une honte pour eux de torturer un activiste ».









