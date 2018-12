Vidéo : La révolution « iPhone XI » sans encoche et avec un triple capteur photo

Nous avons le temps avant de voir le prochain iPhone (qui devrait logiquement être présenté par Apple en septembre 2019). En attendant sa présentation, un concept a imaginé le design d’un certain « iPhone XI ».

Ici, cet iPhone XI se présente pour avoir un design similaire à l’iPhone X et l’iPhone XS, avec tout de même quelques particularités. À l’avant par exemple, l’encoche sur la partie supérieure a complètement disparu et l’écran occupe toute la surface du smartphone. On retrouve toujours des capteurs en haut pour, notamment, prendre un selfie. Pour ce qui est de l’arrière, on découvre non pas deux, mais trois appareils photo. Certains smartphones ont déjà passé ce cap… en réalité, quelques modèles en ont même quatre ( ). Les bordures ont également un peu évolué. Elles sont moins arrondies, à l’instar des iPhone 4/4S et iPhone 5/5s en leur temps. Cela ressemble également au nouvel iPad Pro disponible depuis quelques semaines seulement.

Ce design, bien qu’il soit l’imagination d’un créateur, n’est peut-être pas très loin de la réalité, à vrai dire. En effet, les rumeurs annoncent que trois capteurs photo devraient bel et bien être au programme. Apple pourrait aussi en profiter pour légèrement revoir le design général, sachant que l’iPhone XS n’a pas évolué par rapport à l’iPhone X



