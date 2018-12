Vidéo : Le gouverneur de Louga encourage les acteurs du transport à renouveler leurs permis

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 12:01 | | 0 commentaire(s)|

Le Gouverneur de la région de Louga s'est dit satisfait du projet de numérisation et de sécurisation des titres de transports enclenchée par le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, à travers la volonté du Gouvernement du Sénégal de sécuriser et de moderniser l'administration des transports.