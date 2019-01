Vidéo : Le marché d’intérêt national de Diamniadio portera le nom de Mamadou Lamine Niang, l'ancien président de la Chambre de commerce de Dakar

Lors de l’inauguration de la plateforme logistique et commerciale de Diamniadio que constituent la gare des gros porteurs et le marché d’intérêt national, le président Macky Sall a annoncé que le marché d’intérêt national portera le nom de Mamadou Lamine Niang, l'ancien président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar , Lamine Niang (Ndlr : rappelé à DIEU en août 2016), pour sa contribution pour un secteur privé sénégalais fort.