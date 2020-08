Vidéo-Le petit frère de Serigne Modou Kara alerte sur le coronavirus, interpelle Macky Sall, lui donne quelques conseils et parle du Magal... Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Août 2020 à 21:22 | | 0 commentaire(s)| Le petit frère de Serigne Modou Kara a, à travers cette vidéo insisté sur l'existence du coronavirus. Pour Mame Theirno Birahim Mbacké Niang la Covid 19 existe bel et bien, c'est une maladie réelle. Il invite le président de la République à renforcer les mesures et à faire en sorte que les Sénégalais respectent les gestes barrières. Il n'a pas manqué d'exposer les problèmes que les Sénégalais de la diaspora rencontrent actuellement...



