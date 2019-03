[ Vidéo] Le témoignage du petit garçon qui a alerté la police milanaise et sauvé ses amis Ce mercredi, la police italienne est intervenue à temps pour sauver de justesse 51 collégiens pris en otages par leur chauffeur de bus près de Milan. L'initiative d'un petit garçon de la classe a permis d'éviter un véritable "carnage"... "C'est un miracle, cela aurait pu être un carnage. Les carabiniers ont été exceptionnels", déclarait hier à la presse le procureur de Milan, Francesco Grec. Le chauffeur, un Italien d'origine sénégalaise, avait en effet menacé de faire périr ses jeunes passagers dans l'incendie du véhicule.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2019 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

Un projet macabre heureusement déjoué par la police... grâce à l'appel salvateur d'un jeune garçon de 13 ans. Héros du jour Le héros du jour a en effet pu récupérer le téléphone d'un camarade avant de donner l'alerte. "Nous avions tous très peur. Il a vidé un bidon d'essence dans le bus, il nous a ligotés et a confisqué tous les téléphones pour que l'on ne puisse pas appeler la police", a-t-il raconté, relayé par La Repubblica (voir vidéo).

"Le téléphone d'un de mes amis est alors tombé par terre et j'ai réussi à défaire mes liens pour le récupérer. J'ai pu prévenir les carabiniers", ajoute-t-il calmement face aux caméras. Intervention de la police Les forces de l'ordre ont ainsi pu intervenir à temps et faire sortir tous les enfants en brisant les vitres arrière... peu avant que le chauffeur ne mette le feu au bus scolaire.

La vidéo éloquente d'un témoin à découvrir ci-dessous. Si quelques enfants ont été légèrement intoxiqués par la fumée, aucun d'entre eux n'a été sérieusement blessé. L'auteur a été interpellé. Il aurait motivé son geste pour venger les migrants et leurs enfants morts en traversant la Méditerranée.



7sur7.be





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos