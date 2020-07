Vidéo- Les forages TK2, F10, F14, et F15 d’un coût estimé à 7 milliards Fcfa bientôt livrés (Sen’Eau) Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juillet 2020 à 15:30 | | 0 commentaire(s)| D’ici peu de temps Dakar ne sera plus confronté à des problèmes de pénurie d’eau. En effet, la Sen’Eau a entamé les travaux du programme « Pointe 2020 ». Lequel consiste la mise en place des forages TK2, F10, F14 et F15. Une visite de chantier a permis à Fadel Ball, Directeur performance à Sen’Eau de constater que le forage Tk2 est presque fini. Selon, lui également les forages F14, F15, F10 seront prêts en mis août. Le coût global du programme est estimé à 7 milliards de francs Cfa.



Accueil Envoyer à un ami Partager