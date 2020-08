Vidéo ? Libre après 24 ans en prison : Pape Ndiaye de la bande à Ino et Alex se dévoile totalement Rédigé par leral.net le Lundi 3 Août 2020 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

Deux (2 )jours après sa libération de prison où il a fait 24 ans, Pape Ndiaye de la bande à Ino et Alex, s’est dévoilé à travers cette interview de Sen TV info. Il est revenu sur les motifs de sa détention, sa vie carcérale et ses projets. A l’origine de son arrestation, Pape Ndiaye dit avoir subi une injustice. Un vol de mouton commis par un ami, qui lui a été finalement imputé. D’ailleurs, l’auteur du vol a été finalement arrêté, le commissaire qui l’a placé en mandat de dépôt, s’est retrouvé plus tard en prison et lui a présenté ses excuses. C’est du fait de cette incarcération injuste, dit-il, qu’il ne voulait pas rester en prison. Et c’est ce qui a conduit à ses évasions. Avec l’aide de Ino et Alex qu’il a connus en prison. En prison à l’âge de 18 ans et gracié à l’occasion de la fête de Tabaski, Pape Ndiaye remercie vivement le Président Macky Sall, qui lui a donné une seconde chance. Il présente ses excuses et rassure qu’il va saisir cette chance. D’ailleurs, la prison l’a complètement transformé.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-28538-vido-libre-...

Accueil Envoyer à un ami Partager