Vidéo / Louga: Formation en technique de fabrication de savons pour les femmes et les jeunes Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020 à 15:39 | | 0 commentaire(s)| Une formation en technique de fabrication de savons s'est tenue à Louga au bénéfice des femmes et des jeunes. Cette activité entre dans le cadre du projet sectoriel eau/assainissement, particulièrement dans le volet autonomisation des femmes et des jeunes.



