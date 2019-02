Vidéo - Louga : L'adjoint au gouverneur promet la saisie d'autres produits impropres à la consommation

Le Service régional du commerce de Louga a saisi entre juin 2018 et janvier 2019, d'importants lots de produits périmés et des médicaments contrefaits à Louga, d'une valeur de plus de 6 millions de nos francs. L'adjoint au gouverneur Souleymane Ndiaye qui s'est réjoui de cette importante saisie, a assuré que d'autres opérations seront menées dans les jours à venir.